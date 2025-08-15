Четыре человека погибли из-за ЧП на заводе в Рязанской области

Сегодня, ориентировочно в 10.30, произошло возгорание в одном из производственных цехов

В результате ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области погибли четыре человека. Об этом сообщил оперштаб региона. По информации РИА «Новости», происшествие случилось в пороховом цехе завода «Эластик» в Рязанской области.

Как рассказали в оперштабе, сегодня, ориентировочно в 10.30, произошло возгорание в одном из производственных цехов местного предприятия. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число возросло до четырех.



— Количество пострадавших уточняется. По поручению губернатора оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия, — заверили в оперштабе.

Напомним, недавно в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси на производственной площадке. ЧП произошло на территории «Башкирской содовой компании». В рамках уголовного дела об аварии следователи СК России предъявили обвинения двум должностным лицам.



Галия Гарифуллина