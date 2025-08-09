Следком возбудил уголовное дело после хлопка на предприятии «Башкирской содовой компании»
В результате происшествия пострадали 36 человек, 22 из них госпитализированы
В городе Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси на производственной площадке. Следственный комитет России по Башкортостану официально подтвердил факт возбуждения уголовного дела по данному инциденту. ЧП произошло на территории «Башкирской содовой компании».
По информации регионального Управления СК, дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
По последним данным, в результате взрыва пострадали 36 человек. 22 человека были госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших и точное количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется специалистами.
Ранее «Реальное время» сообщало, что СУ СК проводит доследственную проверку по факту происшествия.
