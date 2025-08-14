В Башкирии предъявили обвинения из-за смертельной аварии на предприятии Стерлитамака

ЧП произошло 9 августа

Фото: Динар Фатыхов

Следователи СК России предъявили обвинения двум должностным лицам в рамках уголовного дела об аварии на предприятии в Стерлитамаке, произошедшей 9 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Обвинение предъявлено директору по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Башкирская содовая компания» (БСК) по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), а также начальнику одного из отделов по Башкортостану Западно-Уральского управления Ростехнадзора по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

По версии следствия, директор по охране труда, зная об истечении сроков безопасной эксплуатации оборудования, включая трубопровод хлористого водорода 1-го класса опасности, не принял необходимых мер для приостановки процесса. В свою очередь, начальник отдела Управления Ростехнадзора, располагая этой информацией, с сентября 2023 года не организовывал плановые и внеплановые проверки.

В результате эксплуатации трубопровода с нарушением установленных правил 9 августа 2025 года произошло его разрушение, в результате чего 34 работника получили травмы различной степени тяжести, а один скончался в больнице.



Рената Валеева