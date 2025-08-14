Новости общества

ЕС планирует ввести 19-й пакет санкций против России в сентябре

15:36, 14.08.2025

Официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста не стала вдаваться в подробности о том, что может быть включено в этот пакет

Фото: Guillaume Périgois на Unsplash

Евросоюз планирует ввести в действие 19-й пакет санкций в отношении России в сентябре текущего года. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, передает Bloomberg.

— В ЕС заявили, что надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце, — сообщает агентство, ссылаясь на брифинг Арианны Подесты в Брюсселе.

Содержание и детали будущего 19-го пакета санкций Подеста не уточнила.

Напомним, Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении России в июле этого года.

Швейцария расширила санкционные списки в отношении России, частично присоединившись к 18-му пакету санкций Евросоюза.

Рената Валеева

