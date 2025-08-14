Немкин: в России зафиксировано свыше 52 тыс. преступлений в WhatsApp* и Telegram

Злоумышленники все чаще вовлекают обманутых граждан в совершение диверсий на транспоре

С начала 2025 года было зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, общий ущерб от которых превысил 106,4 млрд рублей. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин, пишет ТАСС.

— Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp* и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей, — заявил парламентарий.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По словам Немкина, схема обмана становится все более изощренной. Помимо финансовых махинаций, злоумышленники все чаще вовлекают обманутых граждан в совершение диверсий на транспорте, таких как поджоги и подрывы, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Напомним, вчера Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности. В ответ Telegram заявил, что активно противодействует распространению вредоносного контента, включая призывы к мошенничеству, саботажу и насилию.



Председатель Комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» назвал это решение выстраданным и оправданным.



Рената Валеева