Telegram отреагировал на ограничение звонков в России

В пресс-службе отметили, что модераторы удаляют миллионы вредоносных сообщений ежедневно

Telegram активно противодействует распространению вредоносного контента, включая призывы к мошенничеству, саботажу и насилию, сообщили ТАСС в пресс-службе мессенджера в ответ на вопрос о блокировке звонков через сервис.

— Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству, — заявили в компании.

В пресс-службе также отметили, что модераторы, используя инструменты ИИ и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и удаляют миллионы вредоносных сообщений ежедневно.

Рената Валеева