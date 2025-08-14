Российские пчеловоды рассчитывают на рекордный урожай меда в 2025 году

Лидером по производству меда остается ПФО

Фото: Роман Хасаев

Российские пчеловоды в этом году могут увеличить сбор меда до 65 тысяч тонн, что станет рекордным показателем по сравнению с 63,1 тысячи тонн в 2024 году. Такой прогноз сделали эксперты центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, пишет «Интерфакс».

По мнению аналитиков, динамичный рост отрасли обусловлен растущим спросом на натуральные продукты и повышением популярности агротуризма на пасеки и апитерапии.

Основной объем меда по-прежнему производят личные подсобные хозяйства, на долю которых в прошлом году пришлось 58,6 тыс. тонн (93% от общего сбора). Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 3,9 тыс. тонн, а сельхозорганизации — 646 тонн.

Лидером по производству меда остается ПФО, где в 2024 году было собрано 19,3 тыс. тонн. Среди лидеров — Башкирия (5,048 тыс. тонн) и Татарстан (3,698 тыс. тонн).

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Центральный округ собрал 16,1 тыс. тонн меда, включая Воронежскую (3,562 тыс. тонн), Белгородскую (2,424 тыс. тонн) и Орловскую (1,594 тыс. тонн) области. Замыкает тройку лидеров Сибирский федеральный округ с 9,2 тыс. тонн, где более половины приходится на Алтайский край (5,465 тыс. тонн).

Эксперты отмечают, что современные пчеловоды расширяют ассортимент продукции, предлагая пергу, маточное молочко, воск и соты, а также активно развивают агротуризм.

Рената Валеева