По итогам встречи Путина и Трампа не будет подписан документ

Информацию об итогах встречи главы государств сообщат на совместной пресс-конференции

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по итогам предстоящих переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом не планируется подписание какого-либо совместного документа.

— Не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ, — передает ТАСС слова Пескова.

Информацию об итогах встречи главы государств сообщат на совместной пресс-конференции.

— Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь, — добавил представитель Кремля.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22.30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Рената Валеева