По итогам встречи Путина и Трампа не будет подписан документ
Информацию об итогах встречи главы государств сообщат на совместной пресс-конференции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по итогам предстоящих переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом не планируется подписание какого-либо совместного документа.
— Не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ, — передает ТАСС слова Пескова.
Информацию об итогах встречи главы государств сообщат на совместной пресс-конференции.
— Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь, — добавил представитель Кремля.
Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22.30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.
