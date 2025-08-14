Школы Альметьевска примут почти 29 тысяч учеников, из них 2 тысячи первоклассников

С 11 по 27 августа в районе проводится приемка образовательных учреждений межведомственной комиссией

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске завершается подготовка школ к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 28,7 тыс. учеников, в том числе 2,2 тыс. первоклассников. Об этом сообщили в администрации города.

Приемка образовательных учреждений межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Управления образования, пожнадзора, Роспотребнадзора и Росгвардии, проходит с 11 по 27 августа.

Особое внимание уделяется школам, где летом проводился капитальный ремонт пищеблоков, в частности Ямашской основной общеобразовательной школе (ООШ) и Миннибаевской средней общеобразовательной школе (СОШ). На данный момент ремонтные работы завершены.

Помимо капремонта, в школах проводятся косметические работы: обновляются учебные классы, групповые помещения, актовые залы и входные группы.

Рената Валеева