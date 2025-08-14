Минпромторг Татарстана разъяснил вопросы о школьной форме в преддверии нового учебного года

Единая школьная форма на федеральном уровне не утверждена

Фото: Динар Фатыхов

В связи с поступающими вопросами от жителей республики Министерство промышленности и торговли Татарстана опубликовало разъяснения, касающиеся требований к школьной форме, в преддверии нового учебного года. Информация размещена в телеграм-канале.

Ключевые моменты разъяснений:

Единая школьная форма на федеральном уровне не утверждена. Учебные заведения по-прежнему имеют право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону школьной одежды, учитывая мнение родителей и учеников. С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы. Он регулирует только качество одежды, а не ее фасон и цвет. Стандарт устанавливает требования к тканям (воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность), подкладочным материалам, фурнитуре (отсутствие острых краев и кромок) и соответствию размерам типовых детских фигур. ГОСТ направлен на защиту детей от некачественной и неудобной одежды и предотвращение лишних расходов для родителей. Важно отметить, что ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду. Крупнейшие производители школьной формы в Татарстане:

Компания «Бросско»;

Швейная мастерская «Ирэн»;

ООО «Школьная мода»;

ООО «Триада»;

АО «Кукморская швейная фабрика»;

АО «Нижнекамская швейная фабрика»;

Ателье «Школьная форма» ООО «Унисервис-Успех+».

6 августа Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы, который вступит в силу с 3 сентября 2025 года.

Рената Валеева