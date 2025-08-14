Внешний долг России вырос на 11,1% с начала года и достиг $323 млрд

На 1 июля 2024 года внешний долг РФ составлял $315,908 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2025 года составил $323 млрд. Это на 11,1%, или $32,2 млрд, больше, чем на начало 2025 года.

— Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования, — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Для сравнения, на 1 июля 2024 года внешний долг РФ составлял $315,908 млрд.

На 1 июня 2025 года госдолг Татарстана составил 99,1 млрд рублей. С начала года он снизился на 12%.

Рената Валеева