С начала года госдолг Татарстана снизился на 13 млрд рублей

На 1 июня 2025 года госдолг составлял 99,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На 1 июня 2025 года государственный долг Татарстана составил 99,1 млрд рублей (на 1 мая — 99,2 млрд рублей). С начала года он снизился на 12% (13 млрд рублей), сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

Большую часть — 90,4 млрд рублей — составляют кредиты из федерального бюджета.

Напомним, что Минфин России может списать в этом году 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ, посвященном итогам первого квартала.

Денис Петров