В Оренбургской области снимут документальный фильм к 120-летию Мусы Джалиля

Картина под названием «Муса Джалиль. Поэт и герой» стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Динар Фатыхов

Оренбургская область, родина татарского и советского поэта Мусы Джалиля, станет местом съемок документального фильма, посвященного 120-летию со дня его рождения. Проект приурочен к юбилею героя-антифашиста, который будет отмечаться в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель кинокомпании «Созвездие кино» Алексей Егорычев.

— Мы хотим пообщаться с потомками, с родственниками, с людьми, которые находились вместе с Мусой Джалилем в сопротивлении… Это нам очень пригодится для формирования режиссерского и художественного сценариев. Мы проведем около двух недель в Оренбуржье, [посетим] места, где родился и жил Муса Джалиль, — деревню Мустафино, — рассказал Алексей Егорычев.

Документальный фильм под названием «Муса Джалиль. Поэт и герой» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Планируется, что фильм будет показан на телеканалах группы ВГТРК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концепция фильма заключается в исследовании многогранности личности Мусы Джалиля, чья жизнь была тесно связана с Оренбуржьем, Татарстаном и Москвой. По словам Алексея Егорычева, цель проекта — показать значимость творчества и подвига Мусы Джалиля для будущих поколений, подчеркнув его патриотизм и героизм.

Подготовительные работы к реализации проекта велись на протяжении пяти лет совместно с оренбургским благотворительным фондом «Евразия». Ранее кинокомпания «Созвездие кино» сняла документальные фильмы о других героях, чьи судьбы связаны с Оренбуржьем: Александре Матросове, Алексее Саморядове и Александре Шмореле.

Муса Джалиль (1906—1944) — Герой Советского Союза (посмертно), советский поэт, лауреат Ленинской премии (посмертно). В годы Великой Отечественной войны попал в плен, где участвовал в подпольной деятельности. Был казнен в 1944 году.

Рената Валеева