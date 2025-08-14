Новости общества

Российская армия освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР

12:33, 14.08.2025

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны

Фото: Динар Фатыхов

Российская армия освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Контроль над населенным пунком Искра установили подразделения группировки войск «Восток».

Напомним, вчера в ДНР российские войска взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка.

Галия Гарифуллина

