Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

14:02, 13.08.2025

Освобождены Суворово и Никаноровка

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики, — следует из публикации.

11 августа Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР.

