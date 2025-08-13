Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Освобождены Суворово и Никаноровка
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики, — следует из публикации.
11 августа Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».