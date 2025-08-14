Силуанов и Белоусов будут в составе делегации России на саммите в США

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с составом миссии

Главы Минфина и Минобороны России Антон Силуанов и Андрей Белоусов будут в составе делегации России на переговорах с США на Аляске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с составом делегации.



По словам еще одного собеседника издания, в саммите примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что на саммите на Аляске будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, главной частью встречи станут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Встреча назначена на 15 августа. Основной темой станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.



Галия Гарифуллина