Силуанов и Белоусов будут в составе делегации России на саммите в США
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с составом миссии
Главы Минфина и Минобороны России Антон Силуанов и Андрей Белоусов будут в составе делегации России на переговорах с США на Аляске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с составом делегации.
По словам еще одного собеседника издания, в саммите примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее сообщалось, что на саммите на Аляске будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Напомним, главной частью встречи станут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Встреча назначена на 15 августа. Основной темой станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».