Новости общества

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Силуанов и Белоусов будут в составе делегации России на саммите в США

12:03, 14.08.2025

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с составом миссии

Главы Минфина и Минобороны России Антон Силуанов и Андрей Белоусов будут в составе делегации России на переговорах с США на Аляске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с составом делегации.

По словам еще одного собеседника издания, в саммите примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что на саммите на Аляске будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, главной частью встречи станут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Встреча назначена на 15 августа. Основной темой станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также