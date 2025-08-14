WhatsApp* пообещал сделать «все возможное», чтобы дать россиянам доступ к общению

По данным мессенджера, в России у него насчитывается порядка 100 млн пользователей

Мессенджер WhatsApp* прокомментировал частичное ограничение звонков в сервисе в России. В компании заявили, что сделают «все возможное», чтобы обеспечить пользователям доступ к общению, защищенному сквозным шифрованием.

— Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию, — говорится в заявлении, опубликованном на странице сервиса в X.

Напомним, вчера Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности. В ответ Telegram заявил, что активно противодействует распространению вредоносного контента, включая призывы к мошенничеству, саботажу и насилию.



Председатель Комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» назвал это решение выстраданным и оправданным.

— К сожалению, непрекращающийся поток мошеннических действий проникает именно через эти две платформы — люди теряют свои сбережения, залезают в долги. Кроме того, их используют для совершения преступлений околотеррористической направленности: уже и «живые бомбы» пытаются делать из пенсионеров, и диверсантами делают, и пенсионеров, и молодежь нашу одурманивают — что-то поджигать, — заявил он.

