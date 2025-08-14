Новости экономики

Биткойн установил новый ценовой рекорд

08:13, 14.08.2025

Сегодня ночью стоимость криптовалюты составила более $123,3 тыс.

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Стоимость биткойна обновила исторический максимум. Согласно данным площадки Binance, сегодня ночью она составила более $123,3 тыс.

По состоянию на 01.42 мск, криптовалюта стоила $123,5 тыс. (+2,86%). Позже рост замедлился. По данным на 01.55, стоимость биткойна была равна $123,2 тыс. (+2,57%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее исторический максимум биткойн установил 11 июля. Тогда криптовалюта стоила более $117 тыс. На российском страховом рынке уже появились новые инвестиционные полисы, доходность которых зависит от курса биткойна.

Галия Гарифуллина

ЭкономикаФинансы

