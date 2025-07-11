Биткойн обновил рекорд, преодолев отметку в $117 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

Биткойн установил новый исторический максимум, который превысил $117 тыс. Это событие произошло 11 июля, когда криптовалюта достигла отметки $117,2 тыс. на платформе Binance, что является ростом на 4,5%.

К 0:50 мск курс продолжил расти и составил уже $116,339 тыс., увеличившись на 4,9%. Ранее, 10 июля, биткойн уже обновил свой рекорд, когда цена достигла $113,300. А 9 июля криптовалюта впервые преодолела отметку в $112 тыс.

Напомним, что на российском страховом рынке появились новые инвестиционные полисы, доходность которых зависит от курса биткоина.



Анастасия Фартыгина