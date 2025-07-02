В России появились инвестиционные полисы с доходностью от биткойна

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На российском страховом рынке появились новые инвестиционные полисы, доходность которых зависит от курса биткоина. Об этом сообщили «Ведомости».

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев предупредил о рисках, связанных с криптовалютами.

— Прежде чем приобретать подобный продукт, важно хорошо понимать ситуацию на рынке, — говорит он. — Если инвестиционная часть полиса незначительна, риск для клиента обычно невелик. Однако если планируется вложить большую сумму, такие продукты должны быть доступны только тем, кто осознает возможные риски.

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА», считает, что новые полисы найдут своего клиента, но останутся нишевыми. Он отмечает, что «риски такого продукта очевидным образом связаны с высокой волатильностью цены биткойна».

Напомним, что глава ФНС призвал создать в России легальную инфраструктуру для продажи криптовалют. В начале июня Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индекса — биткоина, расчет теперь происходит ежедневно в 12.30. Эксперты считают, что это событие упростит процедуру банкротства и международные платежи. Однако масштабных изменений сразу после нововведения не произойдет, необходимо дождаться следующих действий.



Анастасия Фартыгина