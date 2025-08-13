МВД: злоумышленники просят фото приложений на телефоне родителей

Фото: Реальное время

МВД предупредило о появлении новой схемы телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют детей для обмана родителей. Как сообщает РИА «Новости», ознакомившееся с материалами МВД, мошенники побуждают детей к совершению действий, приводящих к финансовым потерям для семьи.

Ребенок, например, увидев рекламу о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры в мессенджере, переходит по ссылке. После этого он получает инструкции от злоумышленников, которые, в частности, требуют сфотографировать все приложения, установленные на телефоне одного из родителей, и отправить это фото.

— По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному, — говорится в материалах МВД.

Имея представление об установленных приложениях, мошенники связываются с ребенком и, действуя под видом сотрудника банка или технической поддержки, под диктовку заставляют несовершеннолетнего переводить денежные средства со счетов родителей на подконтрольные злоумышленникам счета.

Ранее Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности.



Рената Валеева