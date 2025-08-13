Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в 1-х классах

Ранее Министерство образования и науки Татарстана обратилось в Минпросвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов

Фото: Динар Фатыхов

Сокращение уроков родной речи в первых классах российских школ связано с допустимой нагрузкой на школьников, сообщили РИА «Новости» в Минпросвещения.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана обратилось в Минпросвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года.

В Минпросвещения пояснили, что в соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН) объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов не должен превышать четырех уроков в день. Допускается пять уроков один раз в неделю за счет дополнительного часа физической культуры, при этом недельная нагрузка не должна превышать 20 часов.

— В абзаце 9 пункта 3.4.16 СанПиН указано, что объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четырех уроков; один раз в неделю возможны пять уроков — за счет дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час — только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю, — говорится в сообщении министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ведомстве подчеркнули, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка обучающихся 1-х классов составляет 20 часов. В некоторых вариантах на изучение родного языка и литературного чтения на родном языке отводится один час, в другом — два часа.

— Во 2—4-х и 5—9-х классах изменений в объеме часов, отведенных на изучение родного языка и родной литературы, не предусмотрено. Речь не идет о сокращении объема преподавания родного языка, — отметили в Минпросвещения.

При этом образовательные организации могут изменить формат преподавания родного языка, используя ресурсы внеурочной деятельности, с учетом корректировки недельной нагрузки в 1-х классах.

Рената Валеева