Депутаты Татарстана добились у Минпросвещения сохранения названия родного языка

По словам Ильшата Аминова, подобные изменения говорят о том, что федеральный центр слышит республику

Фото: Динар Фатыхов

Депутатам Госдумы от Татарстана удалось сохранить название предмета «Родной язык». Изменения есть, но незначительные — если ранее он назывался «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации», то теперь будет носить наименование «Родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации». Как стало известно «Реальному времени», информация об этом поступила сегодня от Федерального института родных языков в Минобрнауки Татарстана. Подробнее о ситуации — в материале издания.

Принимать решения на федеральном уровне, не посоветовавшись с регионом — опасная тенденция

О проблеме с переименованием заговорили после инициативы бывшего депутата от Татарстана, а ныне советника президента России по культуре Елены Ямпольской. Ранее она заявила, что разночтение «родного языка» противопоставляется русскому. Из-за чего могут возникнуть разногласия. Заявление Ямпольской вызвало широкий и бурный резонанс среди депутатов Татарстана. Особенно активно дискуссия развернулась на последней в этом году сессии Госсовета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тогда депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов заявил, что складывается опасная тенденция, которая выражается в инициативах федеральных властей без вовлечения заинтересованных регионов — без их советов.

— В проекте изменений федерального государственного образовательного стандарта и федерального закона о языках народов Российской Федерации предлагается понятие «родной язык» заменить на «язык народов Российской Федерации». Эта терминология не соответствует базовому закону страны в сфере образования. Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующую* всем народам права на сохранение родного языка. Госпожой Ямпольской абсолютно безосновательно навязывается противопоставление русского и других языков. Мы, безусловно, считаем родным языком и русский, и татарский, и другие языки народов. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин «родные языки». Здесь нет никакого противоречия, это никого не беспокоит, — отметил Аминов.

В негодовании его поддержал коллега — депутат Госсовета Камиль Нугаев, который заявил, что «Ямпольская «обидела» его «лично, как татарина». Более того, на данный момент жители Татарстана принимают участие в СВО, а во время Великой Отечественной войны республика заняла четвертое место по количеству Героев СССР.

На той же сессии министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что республиканское ведомство направило в адрес Минпросвещения письмо с просьбой о сохранении учебного плана для национальных школ республики в целом.

— Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного совета. Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многоязычная Россия — наше богатство. Эти вопросы требуют внимания. Свое слово по этому поводу республика еще скажет, — резюмировал мнение по этому вопросу председатель парламента Фарид Мухаметшин.

Сегодня возникшую в Госсовете Татарстана дискуссию прокомментировала и сама Ямпольская:

— Спрашивают, задета ли я оскорблениями в свой адрес, прозвучавшими в ходе известной публичной истерики и раскатившегося от нее эха. Обижена ли? Нет, ребята. Кого обидели? Себя обидели. Для обиды надо как минимум воспринимать человека всерьез. На тех, кто борется с русским языком (используя при этом исключительно русский язык), спекулирует, передергивает, клевещет, бессовестно лжет, внимает лжи и платит за ложь; кто маму, растящую приемного ребенка, презрительно именует «позднеродящей», мое серьезное отношение не распространяется. Не обижена. Глобально разочарована, это да.



«Мы же требовали не что-то необыкновенное, мы требовали исполнения Конституции Российской Федерации»

И вот, спустя несколько дней, стало известно, что Татарстану удалось сохранить название для предмета «родной язык». Как стало известно «Реальному времени», информация об этом поступила сегодня от Федерального института родных языков в Минобрнауки Татарстана.

— Я хочу сказать, что в определенном смысле здравый смысл восторжествовал. Министерство внесло соответствующие коррективы и, пусть через запятую, но все-таки оставил «родной язык». Да и понятно, что это уточняющий — «языки народов Российской Федерации», но главное — это «родной язык». Я считаю, что нас услышали, нас приняли в расчет. И мы же требовали не что-то необыкновенное, мы требовали исполнения Конституции Российской Федерации, где так и записано, что народ имеет право на изучение родного языка. Как я и говорил на сессии, это нормальная конструктивная работа. Если нас услышали, значит у нас есть взаимопонимание, есть понимание того, что мы говорим о совершенно реальных вопросах, которые существуют у народов Российской Федерации, — заявил Ильшат Аминов в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, самое важное, что термин «родной язык» удалось сохранить.

— С термином связан целый комплекс законов, который сегодня действует, а также учебников и пособий. То есть в данном случае те люди говорят: «Ну какая вам разница, какой язык вы будете изучать?» Ничего подобного, там от этого термина зависит очень многое. Это целая система образования, которая сейчас бы нарушилась. Мы понимаем, что от терминов тоже очень много зависит, потому что когда это уже не «родной язык», это совсем другая история, это уже, как говорится, мало гарантии, непонятно, что будет дальше. Теперь хотя бы понятно, что у нас сохраняется система изучения родных языков народов, — считает депутат.

Решение этого вопроса актуально не только для Татарстана, но и для других национальных республик. Среди них Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чеченская и Чувашская республики.

Денис Петров