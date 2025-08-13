На продажу выставлена игровая форма Маркоса Найта, экс-игрока казанского УНИКСа
Владелец оценил комплект, состоящий из майки и шорт, из двусторонней коллекции в 7 тысяч рублей
На одной из популярных онлайн-площадок объявлений появилась в продаже игровая форма бывшего баскетболиста казанского УНИКСа Маркоса Найта.
Напомним, что в минувшем сезоне Маркос Найт, выступавший за УНИКС, был признан лучшим шестым игроком Лиги, а также лучшим баскетболистом по опросу других игроков и номинировался на звание MVP регулярного чемпионата.
