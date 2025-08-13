Новости спорта

На продажу выставлена игровая форма Маркоса Найта, экс-игрока казанского УНИКСа

18:35, 13.08.2025

Владелец оценил комплект, состоящий из майки и шорт, из двусторонней коллекции в 7 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

На одной из популярных онлайн-площадок объявлений появилась в продаже игровая форма бывшего баскетболиста казанского УНИКСа Маркоса Найта.

Владелец оценил комплект, состоящий из майки и шорт, из двусторонней коллекции в 7 тысяч рублей.

скриншот с сайта Авито

Напомним, что в минувшем сезоне Маркос Найт, выступавший за УНИКС, был признан лучшим шестым игроком Лиги, а также лучшим баскетболистом по опросу других игроков и номинировался на звание MVP регулярного чемпионата.

Рената Валеева

СпортБаскетбол Татарстан

