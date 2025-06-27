УНИКС расстался с Маркосом Найтом — лучшим шестым игроком команды

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о расставании с одним из своих ключевых игроков последних двух с половиной сезонов — американским защитником Маркосом Найтом. Об этом сообщили в пресс-службе.

Найт присоединился к УНИКСу в середине сезона-2022/23. Вместе с ним УНИКС впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ. Вместе с ним команда дважды поднималась на пьедестал почета национального первенства: в 2024 году УНИКС завоевал серебряные медали, а в 2025 году — бронзовые.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошедшем розыгрыше лиги Маркос Найт был одним из лидеров команды. Он принял участие в 52 матчах регулярного сезона и серии плей-офф, проводя в среднем 25,5 минуты на площадке. За это время его показатели составили:

16,1 очка

4,1 подбора

4,0 результативной передачи

1,6 перехвата

При этом УНИКС подписал новое соглашение с центровым из США Джаленом Рейнольдсом по схеме «1+1».

Рената Валеева