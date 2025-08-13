Движение трамваев на участке Кировская дамба — Несмелова в Казани восстановлено
Инцидент временно приостановил движение трамвайного транспорта на данном участке
Движение трамваев №5 и №7 на участке Кировская дамба — Несмелова восстановлено после ДТП с участием трамвая и двух легковых автомобилей.
Об этом пишет МУП «Метроэлектротранс».
Инцидент временно приостановил движение трамвайного транспорта на данном участке. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.
