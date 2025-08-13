Движение трамваев №5 и №7 приостановлено в Казани из-за ДТП на Кировской дамбе
Причиной остановки движения стало столкновение трамвая с двумя легковыми автомобилями.
Движение трамвайных маршрутов №5 и №7 временно приостановлено на участке Кировская дамба — улица Несмелова в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».
Причиной остановки движения стало столкновение трамвая с двумя легковыми автомобилями. На месте ДТП ожидается прибытие экипажа ГАИ.
МУП «Метроэлектротранс» просит горожан учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
