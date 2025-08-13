Шесть стран направили в сектор Газа более 100 поддонов с гумпомощью

Шесть стран в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили доставку более 100 поддонов с гуманитарными грузами в сектор Газа по воздуху. Об этом пишет РИА «Новости».

В операции участвовали ОАЭ, Иордания, Германия, Бельгия, Франция и Италия. Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.

— В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Германией, Бельгией, Францией и Италией ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 119 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами, — говорится в сообщении.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась после того, как Израиль отказался от сотрудничества с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Функции агентства были частично переданы частному американскому фонду GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей.

Количество жертв голода и недоедания в секторе Газа возросло до 180 человек, включая 93 ребенка.

Рената Валеева