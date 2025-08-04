Число погибших от голода в секторе Газа достигло 180, среди них 93 ребенка

По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей в продовольствии и топливе необходимо ежедневно пропускать в сектор около 600 грузовиков

Количество жертв голода и недоедания в секторе Газа возросло до 180 человек, включая 93 ребенка. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. За последние 24 часа в больницах Газы зарегистрировано пять новых смертей, связанных с голодом, передает РИА «Новости».

Минздрав Газы еще 20 июля предупреждал о надвигающемся резком росте смертности из-за недоедания и невозможности получить медицинскую помощь.

Несмотря на решение правительства Израиля от 26 июля о возобновлении сброса гуманитарной помощи с воздуха и создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, власти сектора Газа утверждают, что ситуация существенно не улучшилась. Администрация Газы обвиняет Израиль в намеренном саботаже распределения гуманитарной помощи и создании хаоса при ее доставке населению.



По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей в продовольствии и топливе необходимо ежедневно пропускать в сектор около 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Рената Валеева