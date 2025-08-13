В Казани на 80% готова площадка New Wave Hall к фестивалю «Новая волна»

Площадка будет сдана 18 августа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершается строительство концертной площадки New Wave Hall, предназначенной для проведения международного фестиваля молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». По состоянию на сегодня готовность объекта, расположенного у стадиона «Ак Барс Арена», составляет 80%. Об этом сообщает мэрия города.

Строительство концертного зала, вмещающего 2,8 тысячи зрителей и доставленного из «Сириуса», ведется с опережением графика. Смонтирована сцена размером 35 на 25 метров, завершается установка зрительного зала. Площадка будет сдана 18 августа.







Рядом с концертным залом появится зона отдыха с фуд-кортами и сувенирной продукцией. После завершения фестиваля более 150 привезенных деревьев украсят улицы, парки и скверы Казани.

Напомним, из-за фестиваля в Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Рената Валеева