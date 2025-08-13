В Казани из-за «Новой волны» ограничат движение по ряду улиц

Фестиваль пройдет 21—26 августа

Фото: Елизавета Пуншева

В Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведение международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», сообщает мэрия города.

Так, с 16:00 до 00:00 с 21 по 26 августа ограничения введут на следующих участках дороги:

ул.Чистопольская, на участке от кольцевой развязки у Дворца водных видов спорта до съезда на пр.Ямашева (в направлении улицы Гаврилова);

пр.Ямашева, на участке от пересечения с улицей Адоратского до пересечения с улицей Троицкий лес;

по круговому движению вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена».

На прошлой неделе в Казань прилетели молодые конкурсанты «Новой волны». После двухчасовой задержки автобуса из Москвы они все же добрались до отеля. Впереди — дни подготовки, освоение местной сцены. В финале — 13 исполнителей из 6 стран.

Елизавета Пуншева