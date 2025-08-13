Максима Владимирова назначили генконсулом России в Дубае
Он находится на дипломатической службе с 2006 года
Максим Викторович Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства иностранных дел РФ.
— Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович, — говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации МИД, Максим Владимиров находится на дипломатической службе с 2006 года. За время своей карьеры он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.
