Максима Владимирова назначили генконсулом России в Дубае

Он находится на дипломатической службе с 2006 года

Максим Викторович Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства иностранных дел РФ.

— Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович, — говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации МИД, Максим Владимиров находится на дипломатической службе с 2006 года. За время своей карьеры он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

Белоруссия планирует открыть генеральные консульства в Казани и Уфе, а также отделение посольства в Воронеже.

Рената Валеева