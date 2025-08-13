Новости общества

Максима Владимирова назначили генконсулом России в Дубае

16:36, 13.08.2025

Он находится на дипломатической службе с 2006 года

Фото: взято с telegram-канала МИД России

Максим Викторович Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства иностранных дел РФ.

— Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович, — говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации МИД, Максим Владимиров находится на дипломатической службе с 2006 года. За время своей карьеры он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

Белоруссия планирует открыть генеральные консульства в Казани и Уфе, а также отделение посольства в Воронеже.

Рената Валеева

