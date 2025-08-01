Белоруссия откроет генконсульства в Казани и Уфе до 2026 года

В этих городах закроются действующие отделения белорусского посольства

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Белоруссия планирует открыть генеральные консульства в Казани и Уфе, а также отделение посольства в Воронеже. Это решение было принято правительством страны и опубликовано 1 августа.

Генконсульства в Казани и Уфе должны начать работу до 1 апреля 2026 года. В этих городах закроются действующие отделения белорусского посольства. Кроме того, до конца 2025 года в Воронеже откроется новое отделение посольства.

Министерству финансов Белоруссии поручено обеспечить финансирование открытия и содержания новых консульств в рамках бюджета, выделенного на дипломатические представительства. Постановление вступает в силу с момента публикации.

Напомним, что российское генконсульство в Кракове прекратило свою работу по требованию польских властей.



Анастасия Фартыгина