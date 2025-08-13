Новости общества

В Татарстане сократилась задолженность по арендной плате за землю и имущество

12:47, 13.08.2025

За последние пять лет удалось вдвое сократить общую сумму задолженности — с 542,33 млн рублей до 269,46 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана сообщает о значительном снижении задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества в республике.

За последние пять лет удалось вдвое сократить общую сумму задолженности — с 542,33 млн рублей до 269,46 млн рублей. При этом:

  • задолженность по аренде земельных участков уменьшилась на 243,14 млн рублей;
  • задолженность по аренде имущества снизилась на 29,73 млн рублей;
  • с начала 2025 года показатель сократился на 10,84 млн рублей.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустем Шамеев подчеркнул, что вопрос задолженности регулярно рассматривается на республиканских совещаниях с участием руководства региона. Работа по дальнейшему сокращению задолженности и эффективному использованию имущества будет продолжена.

Дмитрий Зайцев

