УФАС выявила нарушение в закупке Казанской филармонии
Торги учреждения были ориентированы на единственного поставщика
Татарстанское УФАС выявила нарушение в торгах, организованных казанской филармонией. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Выяснилось, что учреждение проводило торги, рассчитанные на единственного поставщика. Организация проводила закупку музыкального оборудования для Государственного ансамбля фольклорной музыки. Однако документация предусматривала поставку оборудования конкретной компании-производителя — немецкую SENNHEISER.
Указанные в закупке требования не позволили заявиться на участие другим поставщикам.
УФАС признало филармонию нарушившей законодательство о контрактной системе.
Этим летом филармония публиковала два тендера на сайте госзакупок. Один из них на 17,8 млн рублей, второй — на 2 млн.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».