УФАС выявила нарушение в закупке Казанской филармонии

10:47, 13.08.2025

Торги учреждения были ориентированы на единственного поставщика

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанское УФАС выявила нарушение в торгах, организованных казанской филармонией. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выяснилось, что учреждение проводило торги, рассчитанные на единственного поставщика. Организация проводила закупку музыкального оборудования для Государственного ансамбля фольклорной музыки. Однако документация предусматривала поставку оборудования конкретной компании-производителя — немецкую SENNHEISER.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Указанные в закупке требования не позволили заявиться на участие другим поставщикам.

УФАС признало филармонию нарушившей законодательство о контрактной системе.

Этим летом филармония публиковала два тендера на сайте госзакупок. Один из них на 17,8 млн рублей, второй — на 2 млн.

Елизавета Пуншева

