Государственному ансамблю фольклорной музыки Татарстана закупят оборудование на 2 млн рублей
Заказчиком выступает Татарская государственная филармония им. Тукая
Государственному ансамблю фольклорной музыки Татарстана планируют закупить звуковое оборудование на 2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документу, для коллектива приобретут шесть антенн с максимально допустимой мощностью 25 Ватт и столько же антенных усилителей. Кроме того, будут закуплены электронные провода и кабели (24 шт.), приемники персонального мониторинга (6 шт.), антенный комбайнер и антенна с максимально допустимой мощностью 50 Ватт.
Гарантийный срок на оборудование будет составлять не менее 12 месяцев. Заказчиком выступает Татарская государственная филармония им. Тукая.
Напомним, другой тендер на поставку компонентов профессионального звукового оборудования для ансамбля был опубликован в июне. Тогда на сумму 17,8 млн рублей планировали закупить профессиональные микрофоны, усилители звука, антенны, приемник радиосистемы и другое оборудование.
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