Государственному ансамблю фольклорной музыки Татарстана закупят оборудование на 2 млн рублей

Заказчиком выступает Татарская государственная филармония им. Тукая

Фото: Артем Дергунов

Государственному ансамблю фольклорной музыки Татарстана планируют закупить звуковое оборудование на 2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, для коллектива приобретут шесть антенн с максимально допустимой мощностью 25 Ватт и столько же антенных усилителей. Кроме того, будут закуплены электронные провода и кабели (24 шт.), приемники персонального мониторинга (6 шт.), антенный комбайнер и антенна с максимально допустимой мощностью 50 Ватт.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Гарантийный срок на оборудование будет составлять не менее 12 месяцев. Заказчиком выступает Татарская государственная филармония им. Тукая.

Напомним, другой тендер на поставку компонентов профессионального звукового оборудования для ансамбля был опубликован в июне. Тогда на сумму 17,8 млн рублей планировали закупить профессиональные микрофоны, усилители звука, антенны, приемник радиосистемы и другое оборудование.

Галия Гарифуллина