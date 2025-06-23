На звуковое оборудование для фольклорного ансамбля Татарстана потратят 17,8 млн рублей
На эти средства закупят профессиональные микрофоны и антенны
На поставку компонентов профессионального звукового оборудования для государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана направят 17,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
На эти средства закупят профессиональные микрофоны, усилители звука, антенны, приемник радиосистемы и другое оборудование.
Заказчиком выступает Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.
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