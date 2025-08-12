Депутат Госдумы Илья Вольфсон оценил турпотенциал Рыбной Слободы

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон совершил ознакомительную поездку по туристическим локациям Рыбно-Слободского района, чтобы лично оценить возможности отдыха в регионе. В своем телеграм-канале он поделился впечатлениями от посещенных баз отдыха и экопарка, подчеркнув высокий уровень инфраструктуры и живописность мест.

— Чтобы провести идеальные выходные, не обязательно уезжать за границу — в Татарстане есть все: и красивые виды, и продуманная инфраструктура, и места, где можно на пару дней выдохнуть и перезагрузиться, — написал Вольфсон.

Первой точкой маршрута стала база отдыха, расположенная в Рыбной Слободе и предлагающая гостям размещение в шести модульных домиках и большом гостевом доме на 18 человек. Депутат отметил наличие бани, бассейна и пляжного бара, а также захватывающий панорамный вид на Камское море, позволяющий любоваться рассветами и закатами.

Следующим объектом стала база отдыха на берегу озера Хрустального. Вольфсон особо отметил кристально чистую воду, обилие рыбы (караси, карпы, щуки, толстолобики, а также сазаны до 18 кг) и планы по развитию инфраструктуры: «Планируется набережная, мост через озеро, домики с личными банями, спортивные площадки, конюшня, зимний каток, катание на оленях и снегоходах».

Завершением поездки стало посещение экопарка в деревне Степановка. Здесь депутат познакомился с обитателями парка: 200 пятнистыми оленями, 100 маралами и кроликами, которых готовят к выпуску в дикую природу. Вольфсон также оценил благоустройство территории, отметив два озера, родник с водой, богатой ионами серебра, и обустроенные тропы для прогулок.

— Это только малая часть туристического потенциала Татарстана. В следующий раз расскажу про Лаишево, реконструкцию Семрука и глэмпинги в лесу. Осень в республике теплая, так что времени, чтобы открыть для себя новые места, еще достаточно, — пообещал Вольфсон, приглашая жителей и гостей республики к новым открытиям.



Рената Валеева