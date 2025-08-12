Минниханов: «Тетюшский район — пример эффективной работы и слаженного труда»

Минниханов наградил передовых комбайнеров, отличившихся в ходе уборки урожая

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Тетюшский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании и поблагодарил аграриев за слаженную работу.

На поле рядом с селом Бакрчи состоялась встреча с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Минниханов пообщался с работниками и наградил передовых комбайнеров, отличившихся в ходе уборки урожая.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов рассказал о ходе уборочной кампании. На сегодняшний день аграрии убрали 18,6 тыс. га (44% от запланированного). Урожайность составляет 58 ц/га. На полях задействовано 120 комбайнов, ежедневно поступает в закрома 4,5 тыс. тонн зерна. При благоприятной погоде планируется завершить уборку к 30 августа.

Также аграрии уже приступили к севу озимых культур, обеспечены семенами и ГСМ.

В ближайших планах — уборка сахарной свеклы. В этом году предстоит убрать 8,7 тыс. га, ожидается собрать свыше 500 тыс. тонн корнеплодов.

В хозяйствах Тетюшского района содержится 11,4 тыс. голов КРС, в том числе 3,8 тыс. коров. За первое полугодие произведено 13,3 тыс. тонн молока.

Минниханов поблагодарил руководителей хозяйств за слаженную работу и высокие показатели.

— Тетюшский район — пример эффективной работы и слаженного труда. Хорошие показатели вы демонстрируете как по уборке зерновых, так и по развитию агропромышленного комплекса в целом. Основная задача на сегодня — качественно и оперативно собрать урожай. Параллельно начинается сев озимых. Успехов вам! — сказал раис республики.



Ранее Минниханов посетил Камско-Устьинский район.

Рената Валеева