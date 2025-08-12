Новости общества

Минниханов: надо уходить от дикого туризма в Татарстане

15:54, 12.08.2025

Он оценил туристический потенциал Камско-Устьинского района в ходе рабочей поездки

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку по нескольким районам республики, первым из которых стал Камско-Устьинский. Главной темой посещения стало развитие туристического потенциала района.

Минниханов посетил визит-центр «Юрьевская пещера», построенный в рамках программы развития общественных пространств и открытый для туристов в июне 2024 года. Центр предлагает экскурсии по пещерам и штольням, а также предоставляет другие туристические услуги.

Раису Татарстана представили ключевые точки притяжения для туристов: Юрьевскую пещеру, гипсовые штольни, гору Лобач и место слияния Волги и Камы, а также объекты туристической инфраструктуры, включая экоотель, глэмпинг и рыболовную базу.

Особое внимание было уделено «Волжской тропе» — организованному круговому маршруту для пеших прогулок, созданному при поддержке Программы развития общественных пространств и частных инвестиций. Проект направлен на сохранение экосистемы и создание комфортных условий для экологического туризма.

На встрече с активом района и сельхозпроизводителями глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов доложил о ходе уборки урожая. Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в республике уже намолочено 2,2 млн тонн зерна, убрано 42% площадей зерновых, средняя урожайность — 42,5 ц/га.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов подчеркнул важность развития туристической инфраструктуры в Камско-Устьинском районе, отметив его выгодное расположение и потенциал для привлечения туристов.

— Надо это развивать, чтобы от дикого туризма переходить к развитию цивилизованных туристических маршрутов, — сказал он.

Раис Татарстана также подчеркнул важность поддержки участников СВО и их семей и поблагодарил всех, кто оказывает помощь. Он заверил, что в республике будут продолжены все программы, связанные с развитием инфраструктуры.

В ходе поездки была организована выставка товаров сельхозпроизводителей района. Рустам Минниханов также посетил коневодческую ферму КФХ «Нуриев Р.Ф.».

Следующим пунктом рабочей поездки раиса Татарстана стал Тетюшский район.

Рената Валеева

