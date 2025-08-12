Прокуратура Татарстана рассказала, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников
35% потерпевших находятся в возрасте от 30 до 49 лет
Прокуратура Татарстана опубликовала данные, позволяющие составить социальный портрет типичного потерпевшего по делам о дистанционном мошенничестве.
Согласно статистике, чаще всего жертвами злоумышленников становятся:
- Возраст: 35% потерпевших в возрасте от 30 до 49 лет, 27% — от 18 до 29 лет, и 24% — старше 60 лет.
- Пол: женщины составляют 59% от общего числа потерпевших, мужчины — 41%.
- Занятость: 49,5% потерпевших — трудоустроенные граждане, 26,3% — пенсионеры, 14,1% — нетрудоустроенные, 4% — студенты, 3% — предприниматели, 2% — инвалиды.
Отделение Социального фонда России по Татарстану предупредило жителей региона о новой схеме телефонного мошенничества.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».