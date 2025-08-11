Жителей Татарстана предупредили о схеме мошенничества от имени Соцфонда

Злоумышленники представляются сотрудниками фонда и под предлогом уточнения данных или перерасчета пенсии пытаются получить информацию

Фото: Анна Сейтумерова

Отделение Социального фонда России по Татарстану предупреждает жителей региона о новой схеме телефонного мошенничества и призывает к бдительности при поступлении звонков с незнакомых номеров.

Злоумышленники представляются сотрудниками фонда и под предлогом уточнения данных или перерасчета пенсии либо других выплат пытаются получить личную информацию.

— Мы призываем жителей республики получать информацию о новых мерах поддержки и выплатах только из проверенных источников, таких как официальный сайт Социального фонда, клиентские службы и аккаунты Отделения СФР в соцсетях, — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последнее время мошенники все чаще информируют граждан об устаревших банковских картах или счетах для получения пенсии и настойчиво требуют перевести средства на указанный ими счет. В СФР напоминают, что выбор способа доставки пенсионных выплат осуществляется исключительно самим пенсионером на основании его личного заявления, поданного в региональное отделение Социального фонда России.

С 1 сентября текущего года все российские банки будут обязаны предоставить своим клиентам возможность назначения доверенного лица для одобрения совершаемых ими переводов.



Рената Валеева