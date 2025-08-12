Руководитель фирмы из Татарстана предстанет перед судом за невыплату зарплаты
С января по июнь 2025 года обвиняемый систематически не выплачивал зарплату трем работникам
СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего руководителя ООО «БарсСтройТранс», обвиняемого в невыплате заработной платы. Об этом пишет пресс-служба в своем телеграм-канале.
По версии следствия, с января по июнь 2025 года обвиняемый систематически не выплачивал зарплату трем работникам, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 197 тысяч рублей. Следствие установило, что у руководителя имелась реальная возможность погасить долг, однако денежные средства расходовались на другие нужды.
В ходе расследования уголовного дела задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Кроме того, для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий был наложен арест на имущество компании на сумму 1,5 млн рублей.
