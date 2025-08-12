В продукции «Акашевской» птицефабрики в Татарстане вновь нашли сальмонеллу

Из оборота был изъят 31 кг продукции

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило «Реальному времени» о выявлении сальмонеллы в продукции птицефабрики «Акашевская» в ходе контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, проведенных в текущем году.

В двух пробах продукции были обнаружены бактерии сальмонеллы. Из оборота был изъят 31 кг продукции. На птицефабрику наложен административный штраф в размере 20 000 рублей. Информация о выявленных нарушениях направлена в Управление Роспотребнадзора по Марий Эл для принятия мер в отношении изготовителя, поскольку юридически «Акашевская» зарегистрирована в соседней республике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне поступила информация из Перми о том, что в ходе санитарно-эпидемиологического обследования ООО «Синтез» в продукции ООО «Птицефабрика Акашевская» была обнаружена Salmonella infantis (группа C). Сальмонелла обнаружена в образце продукта убоя цыплят-бройлеров (бедро).



Рената Валеева