В продукции ООО «Птицефабрика Акашевская» обнаружили сальмонеллу

Опасные бактерии нашли в образце продукта убоя цыплят-бройлеров

Фото: Динар Фатыхов

В продукции ООО «Птицефабрика Акашевская» обнаружили сальмонеллу. Информация об этом опубликована во ФГИС «Единый реестр проверок».

Отмечается, что 9 августа поступила информация от том, что в Перми в ходе санитарно-эпидемиологического обследования ООО «Синтез» в продукции ООО «Птицефабрика Акашевская» была обнаружена Salmonella infantis (группа C). Ее нашли в образце продукта убоя цыплят-бройлеров (бедро).

По данным «SHOT ПРОВЕРКИ», специалисты выяснили, что «Птицефабрика Акашевская» выпускала небезопасную продукцию в период с января по май. Повторные лабораторные исследования провели в Татарстане, Пермском крае и Московской области. Сальмонелла была обнаружена в замороженном филе, голени «Халяль», грудке, печени.

Производителя поставили привлечь к административной ответственности. В силу решение суда пока не вступило.

Напомним, в июне Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках «Молочные» от Останкинского мясокомбината под брендом «Папа может». Опасные бактерии были найдены в продукции, продаваемой в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области. Сосиски с сальмонеллой поставлялись из города Гагарина в Смоленской области, где находятся основные производственные мощности мясокомбината.



Галия Гарифуллина