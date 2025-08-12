Жители двух районов Казани на сутки останутся без воды

Ограничения введут в связи с подключением ЖК по ул. Дулата Али к централизованным сетям водоснабжения

Фото: Максим Платонов

С 09.00 14 августа до 11.00 15 августа в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов отключат водоснабжение. Ограничения вводятся в связи с подключением ЖК по ул. Дулата Али к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Воды не будет по следующим адресам:

Алебастровая, 1а, 1а, корп. 3, 5, 6; 1б, 1, корп. 1, 2, 4; 7, 7, корп. 1, 11, 11а, 11б/2, корп. 5, 11, корп. 2, 3; 11/1, 11/2,

В. Кулагина, 23, 23, корп. 1, 2, 3; 25, 25, корп. 1, 2, 3, 4,

Ирек, 1б, 1, корп. 2; 5; 1/2/79в, 30,

Кызыл Татарстан, 20,

Крутовская, 26, 26, корп. 5; 26а, 26б, 26в, 26в, корп. 8, 26 г, 26ж, 26и, 26к, 26к, корп. 2, 3; 26н, 26м, 26, корп. 2, 3, 4, 6, 7; 26 лит.16,

М. Гафури, 50, корп. 3, 5, 6; 71, корп. 1, 3, 14, 216; 71, стр. 3, 71ж, 71, корп. 3/1,

Меховщиков, 44, 72, 72, корп. 1, 2, 3, 4; 75, 78, 79, 79в/1/2; 79, корп. 116; 79/1, 80, 80а, 80, корп. 1,2,4,5; 80/1, 82а, 82, корп. 1, 84, 86,

Складская, 28, 28а, 30,

Тихорецкая, 2б, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 2в, 2, корп. 2, 3; 2, стр.1; 2, корп. 5/11б; 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; 7, корп. 2; 7а, 7а, корп.1, 2; 7б, 7д, 7д, корп. 2; 7л, 9, 9, корп. 1; 9а, 9е,

Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6, 1б, 1б, корп. 1, 2а, 2а/1, 3, 3а, 3в, 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5, корп. 1, 2, 8а, 6г, 6д, 12б, 12в, 20, 20, корп. 1.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, без водоснабжения останутся жильцы улиц 2-й Гаражной, Коллекторной, Лесной Гавани, Магистральной, Поперечно-Кукушкинской, Поперечно-Магистральной, 1-й Тракторной, Турбинной, Учительской, Яшь Кыч. Ограничения затронут все улицы поселков Поповка и Кукушкино.

Заявки на автоцистерны с водой можно подать по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Напомним, с 09.00 12 августа до 09.00 13 августа в Вахитовском районе отключат водоснабжение еще для 15 многоквартирных домов.



Галия Гарифуллина