Глава «Ростеха» Сергей Чемезов стал почетным гражданином Казани
Об этом стало известно во время 40-й сессии Казгордумы
Мэр Казани инициировал присвоение главе Госкорпорации «Ростех» Сергею Викторовичу Чемезову звания «Почетный гражданин России». Об этом стало известно во время 40-й сессии Казгордумы.
— Госкорпорация «Ростех» — стратегический партнер Татарстана. На территории республики работают 19 предприятий [входящих в Госкорпорацию], — заявил Метшин.
Депутаты Казгордумы приняли единогласное решение присвоить почетное звание Чемезову.
Напомним, что в середине июля стало известно, что «Ростех» заморозил строительство мусоросжигательного завода в Казани.
