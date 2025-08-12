Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов стал почетным гражданином Казани

11:59, 12.08.2025

Об этом стало известно во время 40-й сессии Казгордумы

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов стал почетным гражданином Казани
Фото: скриншот трансляции заседания Казгордумы

Мэр Казани инициировал присвоение главе Госкорпорации «Ростех» Сергею Викторовичу Чемезову звания «Почетный гражданин России». Об этом стало известно во время 40-й сессии Казгордумы.

— Госкорпорация «Ростех» — стратегический партнер Татарстана. На территории республики работают 19 предприятий [входящих в Госкорпорацию], — заявил Метшин.

Депутаты Казгордумы приняли единогласное решение присвоить почетное звание Чемезову.

Напомним, что в середине июля стало известно, что «Ростех» заморозил строительство мусоросжигательного завода в Казани.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также