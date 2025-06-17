Чемезов подтвердил заморозку строительства мусоросжигательного завода в Казани

Строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани отложено на неопределенный срок. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Чемезова, проект, наряду с двумя аналогичными объектами в Подмосковье, заморожен из-за высоких процентных ставок по кредитам.

— Мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более «дешевые» деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится, — пояснил он.

Строительство МСЗ в Казани, а также четырех аналогичных объектов в Московской области, началось в 2019 году. Проект финансировался исключительно за счет частных инвестиций и кредитов, без привлечения бюджетных средств. Несмотря на это, пандемия коронавируса и последующие санкции значительно замедлили темпы работ. На данный момент один завод в Подмосковье уже запущен и перерабатывает более 2 000 тонн отходов в сутки, второй близок к завершению (92% готовности).

Путин напомнил Чемезову о ранее обсуждавшейся проблеме с финансированием проектов, на что глава «Ростеха» ответил, что ведутся переговоры с банками о получении льготных кредитов, но часть финансирования будет покрываться за счет собственных средств. Он заверил президента, что еще один завод в Подмосковье заработает в следующем году.

Запуск татарстанского завода мощностью 550 тыс. т отходов в год был уже отложен до конца 2026 года. Это второй перенос запуска: изначально МСЗ планировали запустить в конце 2022 года, а затем в конце 2025 года.

Рената Валеева