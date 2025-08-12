Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили личные вещи на распродажу

Среди вещей — одежда из личного гардероба, электроника, интерьерные и стройматериалы

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Известные блогеры — Ян Топлес, Аня Покров, Саша Спилберг, Милана Хаметова, Милана Стар и другие — выставят на «Авито» дропы личных вещей на распродажу. Среди вещей — одежда из личного гардероба, электроника, интерьерные и стройматериалы. Инфлюэнсеры расскажут историю каждой вещи и поделятся советами с будущими владельцами.

Знаменитости выставляют вещи в своих профилях в будние дни. Серию открыл Ян Топлес, который продает камеру со штативом, побывавшую в Антарктиде, и еще ряд гаджетов. Милана Стар продаст вещи из личного гардероба — сценические образы и одежду на каждый день. Саша Спилберг представит вещи для интерьера и аксессуары для собаки.

