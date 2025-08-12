Банк Казани расширяет возможности обслуживания клиентов

Теперь центральный офис банка по адресу г. Казань, ул. Солдатская, д.1 обслуживает физических лиц без выходных

Центральный офис Банка Казани по адресу г. Казань, ул. Солдатская, д.1 открыт для физлиц 7 дней в неделю. Теперь клиенты из категории физических лиц могут получить консультации специалистов, оформить вклады, совершить обмен валюты и осуществить другие финансовые операции не только в рабочие дни, но и в субботу и воскресенье.

Новый график работы офиса

C физическими лицами:

пн.-пт. — с 09:00 до 19:00

сб. — с 09:00 до 17:00

вс. 1 с 11:00 до 17:00.

C юридическими лицами:

пн.-пт. — с 09:00 до 16:00

сб., вс. — выходной

Переход на работу семь дней в неделю демонстрирует готовность банка адаптироваться к современным условиям рынка и отвечать требованиям современного общества, стремящегося к комфортному и оперативному обслуживанию.

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой. Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77. Лицензия Банка России № 708 от 23.01.2025 г.